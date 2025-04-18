У Польщі вперше жінка стала пілотом винищувача F-16

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що вперше в історії країни жінка стала пілотом винищувача F-16.

Про це міністр розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Досі за штурвалом винищувача F-16 у польських ВПС сиділи лише чоловіки. Тепер це змінюється – до елітної групи пілотів цих літаків приєдналася перша жінка. Її ім'я з міркувань безпеки не розголошують.

"Важлива новина для наших ВПС і всіх Збройних сил Польщі – перша жінка стала пілотом літака F-16! Жінка-офіцер служить на 32-й тактичній авіабазі в Ласках. Вона пройшла підготовку в США і вже може пілотувати наші винищувачі. Щиро вітаю!" – написав Косіняк-Камиш.

Він додав, що ще одна жінка-пілот проходить підготовку на 31-й базі в Кшесінах.

F-16 Fighting Falcon – один з найсучасніших і найбільш впізнаваних багатоцільових винищувачів у світі. Машина, вироблена американською компанією Lockheed Martin, вже багато років є основою повітряних сил багатьох країн, в тому числі Польщі.

Сьогодні на озброєнні ВПС країни перебувають понад 40 літаків F-16. Вони дислокуються на двох основних базах: у Ласках і Кшесінах. Країна експлуатує ці літаки з 2006 року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща домовилась про постачання південнокорейських літаків-винищувачів FA-50.

Влітку 2023 року Польща отримала від Південної Кореї перші FA-50. Згідно з контрактом, Польща придбає всього 48 таких літаків.