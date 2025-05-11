Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати бойові дії

Міністр закордонний справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що у той час, коли Україна і світова спільнота домагаються від Росії припинення бойових дій, очільник Кремля Владімір Путін хоче продовжувати розв’язану ним війну.

Про це чеський міністр написав в X, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Ліпавського з’явився після того, як Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

При цьому кремлівський правитель не згадав узгоджену "коаліцією рішучих" пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

"Усе просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", – зазначив Ліпавський.

Нагадаємо, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.