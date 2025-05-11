Глава МИД Чехии: Путин хочет продолжать боевые действия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что в то время, когда Украина и мировое сообщество добиваются от России прекращения боевых действий, глава Кремля Владимир Путин хочет продолжать развязанную им войну.

Об этом чешский министр написал в X, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Липавского появился после того, как Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры " с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

При этом кремлевский правитель не упомянул согласованное "коалицией решительных" предложение о 30-дневном перемирии.

"Все просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять", – отметил Липавский.

Напомним, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.