Макрон пояснив, за якої умови можуть початись переговори про мир у Стамбулі

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Росію дати "настільки ж чітку відповідь", що й Україна, на пропозицію про беззастережне 30-денне припинення вогню з понеділка, 12 травня.

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Допис Макрона з'явився після того, як господар Кремля Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Французький президент нагадав, що у Києві лідери "коаліції рішучих" разом з президентом США Дональдом Трампом "висунули чітку пропозицію": беззастережне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка.

Український президент Володимир Зеленський узяв на себе зобов'язання, не висуваючи жодних умов.

Тепер, за словами Макрона, "ми очікуємо настільки ж чіткої відповіді від Росії".

"Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо одночасно бомблять мирних жителів. Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. Заради миру", – резюмував він.

Варто зазначити, що у своїй промові Путін не згадав узгоджену "коаліцією рішучих" пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

Нагадаємо, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.