Макрон объяснил, при каком условии могут начаться переговоры о мире в Стамбуле

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию дать "столь же четкий ответ", что и Украина, на предложение о безоговорочном 30-дневном прекращении огня с понедельника, 12 мая.

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Сообщение Макрона появилось после того, как хозяин Кремля Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры " с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Французский президент напомнил, что в Киеве лидеры "коалиции решительных" вместе с президентом США Дональдом Трампом "выдвинули четкое предложение": безоговорочное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника.

Украинский президент Владимир Зеленский взял на себя обязательства, не выдвигая никаких условий.

Теперь, по словам Макрона, "мы ожидаем столь же четкого ответа от России".

"Не может быть никаких переговоров, пока говорит оружие. Не может быть никакого диалога, если одновременно бомбят мирных жителей. Сейчас необходимо прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира", – резюмировал он.

Стоит отметить, что в своей речи Путин не упомянул согласованное "коалицией решительных" предложение о 30-дневном перемирии.

Напомним, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.