Глава МЗС Литви: відповідь Путіна на пропозицію про перемир’я – рій дронів на Україну

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін тягне час, "щоб уникнути реального шляху до миру".

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр написав в Х.

Будріс нагадав про те, що Росія у ніч на неділю, 11 травня, запустила по Україні понад 100 ударних дронів.

"Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників, що накрили Україну вночі. Путін грає у свою звичайну гру – використовує терор як важіль тиску і тягне час, щоб уникнути реального шляху до миру", – підкреслив очільник литовського зовнішньополітичного відомства.

У зв’язку з цим він закликав запровадити нові санкції проти РФ, якщо та не згодиться на беззастережне 30-денне припинення вогню з 12 травня, рішення про яке узгодила "коаліція рішучих".

"Говорити про мир, поки російські бомби продовжують падати на українських мирних жителів, – це фарс. Правила зрозумілі: беззастережне припинення вогню з понеділка або нові, більш жорсткі санкції", – зазначив Будріс.

За його словами, той факт, що Путін поспішив скликати пресконференцію менш ніж через 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США почали вимагати беззастережного припинення вогню, "говорить багато про що".

"Цей підхід працює, і ми повинні його дотримуватися. Тепер ми повинні довести справу до кінця. Якщо до понеділка російські гармати не замовкнуть, необхідно без вагань запровадити новий раунд санкцій", – резюмував Будріс.

Нагадаємо, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня. При цьому кремлівський правитель не згадав пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

Повідомляли також, що ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.