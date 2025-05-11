Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин тянет время, "чтобы избежать реального пути к миру".

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр написал в Х.

Будрис напомнил о том, что Россия в ночь на воскресенье, 11 мая, запустила по Украине более 100 ударных дронов.

"Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 беспилотников, накрывших Украину ночью. Путин играет в свою обычную игру – использует террор как рычаг давления и тянет время, чтобы избежать реального пути к миру", – подчеркнул глава литовского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим он призвал ввести новые санкции против РФ, если та не согласится на безоговорочное 30-дневное прекращение огня с 12 мая, решение о котором согласовала "коалиция решительных".

"Говорить о мире, пока российские бомбы продолжают падать на украинских мирных жителей, – это фарс. Правила понятны: безоговорочное прекращение огня с понедельника или новые, более жесткие санкции", – отметил Будрис.

По его словам, тот факт, что Путин поспешил созвать пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США начали требовать безоговорочного прекращения огня, "говорит о многом".

"Этот подход работает, и мы должны его придерживаться. Теперь мы должны довести дело до конца. Если до понедельника российские пушки не замолчат, необходимо без колебаний ввести новый раунд санкций", – резюмировал Будрис.

Напомним, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

В свою очередь Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры " с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. При этом кремлевский правитель не упомянул предложение о 30-дневном перемирии.

Сообщалось также, что ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.