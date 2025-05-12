США і Китай повідомили про "значний прогрес" у торговельних перемовинах

Сполучені Штати і Китай після двох днів торговельних перемовин у Швейцарії оголосили про "значний прогрес".

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

11 травня США і Китай після двох днів перемовин у Швейцарії, спрямованих на деескалацію "тарифної війни", повідомили про "значний прогрес".

Цьому передували багатогодинні зустрічі американської і китайської переговорної команд, місцем для яких стала резиденція посла Швейцарії в ООН.

Китайський віцепрем’єр Хе Ліфенг назвав результат "важливим першим кроком" до вирішення суперечностей і що вони домовилися створити механізм для подальших переговорів, де з американського боку ключовим посадовцем буде міністр фінансів Скотт Бессент, з китайського – Хе Ліфенг.

Бессент зазначив, що деталі будуть оприлюднені у понеділок, а китайський посадовець сказав, що це буде спільна заява.

Також присутній у Женеві заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган, заявив, що це оголошення, коли б не з’явилося, "буде хорошою новиною для світу".

"Важливо розуміти, як швидко ми змогли досягти домовленості. Це свідчить, що можливо розбіжності між нами не такі великі, як здавалося", – прокоментував торгпред США Джеймісон Грір.

Нагадаємо, Трамп підняв тарифи на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін своїми заходами у відповідь підвищила тарифи на американські товари до 125%.

За квітень експорт з Китаю до США обвалився на 21%, а від бізнесу почали лунати побоювання про загрозу дефіциту товарів і компонентів. Під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.

Минулого тижня Трамп заявив, що мита в розмірі 80% на китайські товари "виглядають справедливо".