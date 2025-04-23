Трамп визнав, що його гігантські мита щодо Китаю доведеться знизити

Президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.

Про це він сказав у Білому домі у вівторок, його слова наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі Трампа знаменують собою послаблення риторики після тижнів жорсткого позиціонування, які призвели до того, що тарифи на китайські товари перевищили приголомшливі 145%.

"145% – це дуже високий показник, і він не буде таким високим", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

"Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться. Але не буде нульовим", – додав президент США.

Трамп зробив ці коментарі, коли його запитали про висловлювання міністра фінансів Скотта Бессента, який заявив, що високі тарифи між Сполученими Штатами та Китаєм фактично заблокували торгівлю між країнами.

На приватній інвестиційній конференції, організованій JP Morgan Chase, Бессент заявив, що торговельна війна з Китаєм є нежиттєздатною, і він очікує деескалації в найближчому майбутньому.

За даними ЗМІ, розвʼязанню торгової суперечки між Вашингтоном і Пекіном заважає те, що президент США Дональд Трамп наполягає на особистих переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб вирішити тарифні питання.