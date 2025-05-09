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Трамп каже, що 80%-ве мито на китайські товари "виглядає справедливим"

Новини — П'ятниця, 9 травня 2025, 15:14 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп у п’ятницю, 9 травня, заявив, що мита в розмірі 80% на китайські товари "виглядають справедливо".

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент і головний торговельний представник США Джемісон Ґрір зустрінуться в Швейцарії з китайським економічним керівником Хе Ліфеном для переговорів, які можуть стати першим кроком до врегулювання торговельних суперечок.

"Китай має відкрити свій ринок для США – це було б так добре для них!!! Закриті ринки більше не працюють!!!", – написав Трамп у соцмережах.

Також він зазначив, що "80%-ве мито на Китай виглядає справедливо" та додав, що рішення за Бессентом.

Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.

Водночас в останні дні зʼявляються сигнали, що сторони готові до взаємних поступок.

Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів. 

А ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.

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Китай США Торгівля Трамп
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