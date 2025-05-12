Орбан: якщо Україну приймуть в ЄС, то приймуть і війну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти прийняття України в ЄС, оскільки, на його думку, це означало б вступ у війну Євросоюзу.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

"Ми, як країна, що межує з Україною, вважаємо, що якщо прийняти Україну, то це означатиме прийняти війну. Ми ніколи не приймали країну, що перебуває у стані війни. І на це є вагомі причини", – заявив Орбан, не уточнивши, про які причини йдеться.

За його словами, членство України означало б таке економічне навантаження, якого члени ЄС не витримали б.

При цьому угорський прем'єр пригадав досвід Центральної Європи при вступі в ЄС, за явивши, що західноєвропейським державам нібито було вигідно прийняти своїх східніших сусідів.

"Нас, угорців та інші країни Центральної Європи, прийняли до Європейського Союзу, тому що тим, хто вже був у ньому, було вигідно мати Центральну Європу. Країни-члени не зробили моральний чи соціальний жест. Вони прийняли нас, тому що їм було вигідно, щоб ми були членами ЄС. Це був точний розрахунок, якщо подивитися на цифри, то з членством Центральної Європи в ЄС всі колишні члени, без винятку, виграли", – заявив Орбан.

"Однак із Україною ситуація інша. Це не вигідно. Поганий бізнес. Аграрна криза. Безробіття. Заборгованість. Падіння рівня життя", – продовжив він.

Він також зазначив, що декілька європейських країн хочуть надати Україні додаткову допомогу, щоб вона могла продовжувати війну.

"Ми маємо іншу думку з цього приводу. На нашу думку, чим довше триває війна, тим більше людей гине і тим гіршою стає ситуація на полі бою", – заявив угорський прем'єр.

Він також розкритикував ідею Єврокомісії про обов'язкову відмову від російських енергоносіїв.

"Уявіть, що ціна на енергоносії для домогосподарств і підприємств раптово подвоїться. Угорські сім'ї цього не витримають. А Брюссель не може ж зруйнувати угорські сім'ї. Тому ми, угорці, хочемо миру і якнайшвидшого скасування політики економічних санкцій", – заявив Орбан.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стверджує, що ЄС має розуміння, як діяти, якщо угорське вето щодо вступу України не буде подолане.

Раніше в уряді України заявили про несправедливість у ставленні до руху України з боку ЄС.

Детально про наміри Угорщини читайте у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС.