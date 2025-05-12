Орбан: если Украину примут в ЕС, то примут и войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против принятия Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, это означало бы вступление в войну Евросоюза.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

"Мы, как страна, граничащая с Украиной, считаем, что если принять Украину, то это будет означать принять войну. Мы никогда не принимали страну, находящуюся в состоянии войны. И на это есть веские причины", – заявил Орбан, не уточнив, о каких причинах идет речь.

По его словам, членство Украины означало бы такую экономическую нагрузку, которой члены ЕС не выдержали бы.

При этом венгерский премьер припомнил опыт Центральной Европы при вступлении в ЕС, заявив, что западноевропейским государствам якобы было выгодно принять своих более восточных соседей.

"Нас, венгров и другие страны Центральной Европы, приняли в Европейский Союз, потому что тем, кто уже был в нем, было выгодно иметь там Центральную Европу. Страны-члены не сделали моральный или социальный жест. Они приняли нас, потому что им было выгодно, чтобы мы были членами ЕС. Это был точный расчет, если посмотреть на цифры, то с членством Центральной Европы в ЕС все бывшие члены, без исключения, выиграли", – заявил Орбан.

"Однако с Украиной ситуация другая. Это не выгодно. Плохой бизнес. Аграрный кризис. Безработица. Задолженность. Падение уровня жизни", – продолжил он.

Он также отметил, что несколько европейских стран хотят предоставить Украине дополнительную помощь, чтобы она могла продолжать войну.

"Мы имеем другое мнение по этому поводу. По нашему мнению, чем дольше длится война, тем больше людей погибает и тем хуже становится ситуация на поле боя", – заявил венгерский премьер.

Он также раскритиковал идею Еврокомиссии об обязательном отказе от российских энергоносителей.

"Представьте, что цена на энергоносители для домохозяйств и предприятий внезапно удвоится. Венгерские семьи этого не выдержат. А Брюссель не может же разрушить венгерские семьи. Поэтому мы, венгры, хотим мира и скорейшей отмены политики экономических санкций", – заявил Орбан.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что ЕС имеет понимание, как действовать, если венгерское вето на вступление Украины не будет преодолено.

Ранее в правительстве Украины заявили о несправедливости в отношении к движению Украины со стороны ЕС.

Подробно о намерениях Венгрии читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС.