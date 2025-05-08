Стефанішина каже про несправедливість у ставленні до руху України з боку ЄС

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що в ЄС спостерігається відмінне ставлення до євроінтеграції України через гальмування з боку Угорщини.

Про це вона сказала під час Київського безпекового форуму 8 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина сказала, що нова Європейська комісія проголосила розширення своїм головним пріоритетом поряд із оборонною політикою, але "на сьогодні ми бачимо, що це швидко знецінюється".

"Ці зусилля нічого не вартують. Україна може тисячу разів зробити домашню роботу, Україна може бути і зберігати функціональність і спроможність в умовах війни. І сьогодні я чую з Брюсселя: "Ви ж і так сильні, ви зможете, треба допомогти іншим". Це несправедливо", – додала вона.

Віцепремʼєрка пояснила, що йдеться не лише про блокування руху України в ЄС із боку Угорщини, а й про те, що "на цьому шляху ніхто не має права подумати про те, що членство України в ЄС нереальне".

"Той етап, на якому зараз опинилась Україна – я його дуже легко можу порівняти з етапом, якому буде передувати завершення війни. Ми зробили все правильно. Ми все виконали. Ми боролись відчайдушно. Але сьогодні нас не хочуть рухати вперед. Просто так. Не тому, що це неважливо, не тому, що нема бажання, а тому, що так легше", – стверджує вона.

Водночас Стефанішина висловила впевненість, що Україна у 2025 році відкриє всі переговорні кластери, і "всі країни ЄС так чи інакше усвідомлюють, що це відбудеться".

Нагадаємо, останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.

Повідомляли, що найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України.

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