Єврокомісар пояснив імовірну роль України у системі колективної оборони ЄС

Європейський Союз має своє положення про колективну самооборону за аналогією з НАТО, і після вступу України вона посідатиме ключову роль у безпековій архітектурі ЄС.

Про це в інтервʼю "Європейській правді" заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Кубілюс заявив, що Євросоюзу потрібно рухатись у напрямку європейської архітектури безпеки, ґрунтуючись зокрема на статті 42(7) Лісабонського договору із зобовʼязаннями про оборону держав-членів.

"Нам потрібно домовитися з трансатлантичними партнерами (тобто зі США. – Ред.) щодо того, як ми будемо нарощувати нашу оборонну спроможність у той час, поки вони присутні на європейському континенті, і при цьому нам треба брати на себе більше і більше відповідальності", – визнав він.

Єврокомісар наголосив, що такі дії ЄС не суперечать цілям НАТО, "хоча попереду ще багато дискусій про те, як саме це робити".

Окремо Кубілюс звернув увагу, що зміцнення обороноздатності Євросоюзу та європейська інтеграція України відбуваються одночасно.

"І якщо Україна стає частиною європейської безпекової архітектури, то ви, з вашим досвідом, найсильнішою на європейському континенті армією та розвиненою оборонною промисловістю, відіграватиме вирішальну роль у цій архітектурі", – вважає він.

Кубілюс також розповів про пріоритети оборонної політики ЄС, серед яких – інвестиції у власний оборонний потенціал і зменшення залежності від США.

Також єврокомісар зазначив, що поділяє оцінку західних розвідок, згідно з якою напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

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