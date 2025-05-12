Еврокомиссар объяснил вероятную роль Украины в системе коллективной обороны ЕС

Европейский Союз имеет свое положение о коллективной самообороне по аналогии с НАТО, и после вступления Украины она будет играть ключевую роль в архитектуре безопасности ЕС.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Кубилюс заявил, что Евросоюзу нужно двигаться в направлении европейской архитектуры безопасности, основываясь, в частности, на статье 42(7) Лиссабонского договора с обязательствами по обороне государств-членов.

"Нам нужно договориться с трансатлантическими партнерами (то есть с США. – Ред.) о том, как мы будем наращивать нашу оборонную способность в то время, пока они присутствуют на европейском континенте, и при этом нам нужно брать на себя все больше и больше ответственности", – признал он.

Еврокомиссар подчеркнул, что такие действия ЕС не противоречат целям НАТО, "хотя впереди еще много дискуссий о том, как именно это делать".

Отдельно Кубилюс обратил внимание, что укрепление обороноспособности Евросоюза и европейская интеграция Украины происходят одновременно.

"И если Украина становится частью европейской архитектуры безопасности, то вы, с вашим опытом, сильнейшей на европейском континенте армией и развитой оборонной промышленностью, будете играть решающую роль в этой архитектуре", – считает он.

Кубилюс также рассказал о приоритетах оборонной политики ЕС, среди которых – инвестиции в собственный оборонный потенциал и уменьшение зависимости от США.

Также еврокомиссар отметил, что разделяет оценку западных разведок, согласно которой нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

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