Еврокомиссар объяснил вероятную роль Украины в системе коллективной обороны ЕС
Европейский Союз имеет свое положение о коллективной самообороне по аналогии с НАТО, и после вступления Украины она будет играть ключевую роль в архитектуре безопасности ЕС.
Об этом в интервью "Европейской правде" заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
Кубилюс заявил, что Евросоюзу нужно двигаться в направлении европейской архитектуры безопасности, основываясь, в частности, на статье 42(7) Лиссабонского договора с обязательствами по обороне государств-членов.
"Нам нужно договориться с трансатлантическими партнерами (то есть с США. – Ред.) о том, как мы будем наращивать нашу оборонную способность в то время, пока они присутствуют на европейском континенте, и при этом нам нужно брать на себя все больше и больше ответственности", – признал он.
Еврокомиссар подчеркнул, что такие действия ЕС не противоречат целям НАТО, "хотя впереди еще много дискуссий о том, как именно это делать".
Отдельно Кубилюс обратил внимание, что укрепление обороноспособности Евросоюза и европейская интеграция Украины происходят одновременно.
"И если Украина становится частью европейской архитектуры безопасности, то вы, с вашим опытом, сильнейшей на европейском континенте армией и развитой оборонной промышленностью, будете играть решающую роль в этой архитектуре", – считает он.
Кубилюс также рассказал о приоритетах оборонной политики ЕС, среди которых – инвестиции в собственный оборонный потенциал и уменьшение зависимости от США.
Также еврокомиссар отметил, что разделяет оценку западных разведок, согласно которой нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.
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