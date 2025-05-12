У Єврокомісії назвали пріоритети для зміцнення оборони ЄС

Європейський Союз у межах стратегії з переозброєння робить наголос на фінансуванні оборонного сектора і поступовому зменшенні залежності від Сполучених Штатів.

Про це в інтервʼю "Європейській правді" розповів комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс.

За словами Кубілюса, Євросоюз насамперед має зайнятись так званою "жорсткою обороною" – зброєю, системами озброєння тощо.

"Перше, що ми можемо зробити, – це зібрати цільові спроможності держав-членів. Це дозволить побачити спільні потреби усіх держав ЄС разом. На основі цього ми підготуємо план оборонного виробництва", – пояснив він.

Іншим пріоритетом Євросоюзу, за словами комісара, є фінансування оборони: в межах плану ReArm Europe на ці цілі передбачені додаткові 800 мільярдів євро.

"По-третє, у червні ми також ухвалимо дуже важливий закон про спрощення у сфері оборони. Він має усунути існуючі бюрократичні перешкоди, які заважають оборонній промисловості розширити виробництво", – зазначив Кубілюс.

Також ЄС робить наголос на інноваціях в оборонній промисловості, через що він зацікавлений у співпраці з українською стороною.

На додачу Кубілюс згадав питання військової мобільності – тобто готовності швидко переміщати військові засоби в разі потреби – та визначення флагманських проєктів, на яких ЄС зосередить зусилля.

Єврокомісар погодився, що ЄС збирається зменшити залежність від США, але "не в конфліктний спосіб".

"Це – частина природного перерозподілу сфер відповідальності. Адже треба бути свідомими того, що за 10 років американці будуть змушені перенести свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон", – пояснив він.

Також Кубілюс зазначив, що поділяє оцінку західних розвідок, згідно з якою напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

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