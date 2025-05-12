Частина з 800 млрд євро на переозброєння ЄС піде на закупівлі для ЗСУ – комісар

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив, що в межах плану ReArm Europe на 800 мільярдів євро частина коштів буде скерована на військову підтримку України.

Про це він сказав в інтервʼю "Європейській правді".

Кубілюс пояснив, що план ReArm Europe складається з двох великих елементів: 650 мільярдів євро прогнозованого збільшення витрат на оборону країн-членів та 150 мільярдів євро позик, що йдуть на оборонні закупівлі.

"Позики в межах інструменту на 150 млрд євро можуть брати тільки держави-члени, але вони можуть використовувати ці кошти для спільних закупівель з Україною, зокрема закупівель в українському оборонпромі для потреб ЗСУ", – додав він.

Комісар наголосив, що українська промисловість вперше "отримує рівне ставлення з європейською оборонною промисловістю".

"А з тих 650 млрд, які призначені на національні оборонні витрати, частина також може бути витрачена на зброю для України. Це буде рішенням країн-членів", – зазначив Кубілюс.

Нагадаємо, що під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня, за проєкт ReArm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з Віктором Орбаном.

Раніше Кубілюс розповів про пріоритети оборонної політики ЄС, серед яких – інвестиції у власний оборонний потенціал і зменшення залежності від США.

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