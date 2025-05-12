ICAO визнала відповідальність Росії за збиття рейсу MH17

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (Рада ІКАО) дійшла висновку, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17 в липні 2014 року і тим самим порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Нідерландів, які разом з Австралією ініціювали спір проти Росії у ICAO, пише "Європейська правда".

Рада ІСАО ухвалила рішення за спором, ініційованим Нідерландами та Австралією в березні 2022 року проти Російської Федерації щодо збиття рейсу MH17 17 липня 2014 року.

Рішення ухвалили в понеділок, 12 травня, шляхом голосування членів Ради ІКАО, і "значна більшість" членів Ради підтримала позицію Нідерландів та Австралії, ідеться в повідомленні.

Наступним кроком має стати визначення форми відшкодування з боку Росії. Спершу ІСАО має зобовʼязати РФ розпочати переговори з Нідерландами та Австралією і сприяти цьому процесу.

"Останнє є важливим для забезпечення того, щоб переговори проводилися в дусі доброї волі та відповідно до конкретного графіку і дали реальні результати", – пояснює нідерландське МЗС.

Що стосується Москви, то вона ще влітку 2024 року заявила про одностороннє припинення участі у спорі в Міжнародній організації цивільної авіації.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.