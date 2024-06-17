Росія виходить зі спору Австралії та Нідерландів у справі про збиття МН17

Міністерство закордонних справ Росії заявило про припинення участі в розгляді скарги Австралії та Нідерландів у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) у зв’язку зі збиттям рейсу МН17 над Україною в липні 2014 року.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву російське МЗС опублікувало 17 червня.

Багатослівна заява зовнішньополітичного відомства Москви зводиться до того, що їй не дали змоги брати участь у розслідуванні катастрофи МН17, а висновки міжнародного розслідування вона вважає "псевдорезультатами".

"У таких умовах говорити про неупереджене встановлення фактів і тим більше про справедливе рішення неможливо. Рада ІСАО – невідповідне місце для пошуку правди", – констатує МЗС Росії.

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Повідомлення – після традиційних звинувачень у бік Заходу – завершується тим, що Росія "припиняє участь у цьому фарсі" і не визнає правочинності Ради "розглядати вкидання Австралії та Нідерландів, а також будь-які рішення, які будуть нею винесені у зв'язку з ними".

Австралія спільно з Нідерландами почала судову справу проти Росії в Міжнародній організації цивільної авіації через збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines в березні 2022 року.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.