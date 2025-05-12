Троє бельгійських військових зазнали поранень на навчаннях у Шотландії

У результаті інциденту в Шотландії зазнали поранень троє військовослужбовців Бельгії, які перебували там на навчаннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Бельгійське Міністерство оборони заявило, що в результаті "інциденту зі стріляниною" під час навчань Red Condor у Шотландії поранення отримали троє бельгійських військовослужбовців.

Двоє постраждалих отримали важкі поранення, один – легкі. Їм надали першу медичну допомогу, після чого доправили до місцевої лікарні, додало оборонне відомство Бельгії.

Крім того, десяток інших військовослужбовців отримали пошкодження слуху, йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен уточнив, що поранення стались унаслідок "інциденту з протитанковою зброєю".

"Дуже рідко трапляються нещасні випадки. Бажаємо нашим бійцям міцного здоров'я та швидкого одужання. Ми уважно стежимо за ситуацією. Також бажаємо міцного здоров'я родинам", – сказав він у відео на Х.

Минулого тижня повідомлялось, що в Польщі автобус з американськими солдатами з'їхав з дороги, вісім людей постраждали.