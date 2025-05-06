У Польщі в аварію потрапив автобус з американськими солдатами, є постраждалі

У Польщі в ніч проти вівторка автобус з американськими солдатами з'їхав з дороги, вісім людей постраждали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

В автобусі загалом їхало 35 осіб. Це американські солдати, які подорожували з Німеччини до Литви, підтвердила вранці полковник Йоанна Клейшміт, речниця Генерального штабу Збройних сил Польщі.

фото PAP

За попередніми даними служб, один з трьох автобусів, що їхали в напрямку Вроцлава, з'їхав з дороги і впав у кювет.

Всього постраждало 8 осіб.

На місце події було направлено кілька десятків пожежників і дві карети швидкої допомоги. Також було надано другий автобус, в якому зібралися пасажири.

Потерпілі скаржилися на головний біль і біль у шийному відділі хребта. Однак їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує

До 5:00 на місці події були ускладнення.

У Франції 20 березня сталась ДТП за участю чотирьох автобусів, які перевозили військовослужбовців, внаслідок якої постраждали 36 осіб.

Також наприкінці березня на півночі Польщі двоє солдатів отримали легкі поранення в ДТП за участю чотирьох транспортних засобів.