Трое бельгийских военных получили ранения на учениях в Шотландии

В результате инцидента в Шотландии получили ранения трое военнослужащих Бельгии, которые находились там на учениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Бельгийское Министерство обороны заявило, что в результате "инцидента со стрельбой" во время учений Red Condor в Шотландии ранения получили трое бельгийских военнослужащих.

Двое пострадавших получили тяжелые ранения, один – легкие. Им оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в местную больницу, добавило оборонное ведомство Бельгии.

Кроме того, десяток других военнослужащих получили повреждения слуха, говорится в сообщении.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен уточнил, что ранения произошли в результате "инцидента с противотанковым оружием".

"Очень редко случаются несчастные случаи. Желаем нашим бойцам крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Мы внимательно следим за ситуацией. Также желаем крепкого здоровья семьям", – сказал он в видео на Х.

На прошлой неделе сообщалось, что в Польше автобус с американскими солдатами съехал с дороги, восемь человек пострадали.