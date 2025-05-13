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Блокада вантажів на КПП "Ягодин-Дорогуськ" триває, перевізники рушають іншими шляхами

Новини — Вівторок, 13 травня 2025, 10:06 — Марія Ємець

Акція-блокада польських перевізників на КПП "Ягодин – Дорогуськ" триває, у зв’язку з цим багато перевізників у черзі розвертаються та їдуть іншими маршрутами.

Як повідомляє "Європейська правда", про ситуацію станом на ранок 13 травня розповіли у Державній митній службі України. 

За нічну зміну з 12 на 13 травня митний пост "Ягодин" у зв’язку з триваючою блокадою польських перевізників оформив лише 8 вантажівок на виїзд з України, тоді як на в’їзд – 205.

"Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів", – розповіли у Державній митній службі. 

У живу чергу на в’їзд в Україну перевізники більше не стають.

Нагадаємо, польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. 

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, обіцяють пускати безперешкодно. 

У Державній прикордонній службі України попередили, що подібні акції польських перевізників можливі протягом наступних кількох місяців

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що "транспортний безвіз" України з ЄС продовжено до кінця 2025 року. Цей механізм надає українським перевізникам право виконувати комерційні рейси до ЄС за спрощеною схемою, без квот та індивідуальних дозволів, що діяли раніше.

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