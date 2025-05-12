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Поляки заблокували КПП "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні 

Новини — Понеділок, 12 травня 2025, 16:58 — Христина Бондарєва

У понеділок з 16:00 за київським часом розпочалася акція протесту польських перевізників у районі пункту пропуску "Дорогуськ" на польсько-українському кордоні.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), пише "Європейська правда".

Польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського пункту пропуску "Ягодин". 

Станом на зараз, зазначили в ДПСУ, рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин – Дорогуськ" призупинено. 

Через акцію вантажні транспортні засоби пропускатимуть з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. 

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, обіцяють пускати безперешкодно. 

Як відзначає "Укрінформ", польські перевізники планували перекрити пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з 12 травня. Організатори протесту висловлювали своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.

У ДПСУ попереджали, що попередньо дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців. 

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що "транспортний безвіз" України з ЄС продовжено до кінця 2025 року. Цей механізм надає українським перевізникам право виконувати комерційні рейси до ЄС за спрощеною схемою, без квот та індивідуальних дозволів, що діяли раніше.

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