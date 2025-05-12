На одному з КПП на кордоні з Польщею може бути ускладнений рух – протестуватимуть поляки

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ в понеділок, 12 травня, пише "Європейська правда".

За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Польщі, у понеділок може розпочатися акція протесту польських перевізників на напрямку пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського "Ягодина".

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.

У ДПСУ кажуть, що попередньо дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців.

Водночас станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін. Однак водіїв просять врахувати це попередження під час планування перетинання кордону через "Ягодин – Дорогуськ".

Як відзначає "Укрінформ", польські перевізники планували перекрити пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" з 12 травня. Організатори протесту висловлювали своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що "транспортний безвіз" України з ЄС продовжено до кінця 2025 року. Цей механізм надає українським перевізникам право виконувати комерційні рейси до ЄС за спрощеною схемою, без квот та індивідуальних дозволів, що діяли раніше.

Раніше стало відомо, що з 30 квітня до, орієнтовно, 5 червня діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів на міжнародному автомобільному переході "Устилуг – Зосин" з української сторони.