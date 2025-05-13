Блокада грузов на КПП "Ягодин-Дорогуск" продолжается, перевозчики едут другими путями

Акция-блокада польских перевозчиков на КПП "Ягодин – Дорогуск" продолжается, в связи с этим многие перевозчики в очереди разворачиваются и едут по другим маршрутам.

Как сообщает "Европейская правда", о ситуации по состоянию на утро 13 мая рассказали в Государственной таможенной службе Украины.

За ночную смену с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" в связи с продолжающейся блокадой польских перевозчиков оформил только восемь грузовиков на выезд из Украины, тогда как на въезд – 205.

"Перевозчики массово выписываются из "еЧерги" для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. Электронная очередь, которая еще вчера насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей", – рассказали в Государственной таможенной службе.

В живую очередь на въезд в Украину перевозчики больше не становятся.

Напомним, польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Автобусы и грузовики, которые везут гуманитарную помощь, обещают пускать беспрепятственно.

В Госпогранслужбе предупредили, что подобные акции польских перевозчиков возможны в течение следующих нескольких месяцев.

Напомним, 10 апреля стало известно, что "транспортный безвиз" Украины с ЕС продлен до конца 2025 года. Этот механизм предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.