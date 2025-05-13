ЗМІ: ЄС додасть Росію до "чорного списку" через вирубку лісів

ЄС готується внести Росію до "чорного списку" держав з високим ризиком вирубки лісів.

Про це стало відомо виданню Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Регламент ЄС про вирубку лісів (EUDR) класифікує країни за високим, стандартним або низьким рівнем ризику. Категорія визначає, наскільки суворими будуть правила належної перевірки для компаній, що імпортують важливі сільськогосподарські товари, такі як какао, кава, соя, пальмова олія та яловичина, а це означає і більше перевірок.

Протягом останніх тижнів у ЄС обговорювали перелік держав з високим рівнем вирубки лісів і в понеділок було погоджено, що до "чорного списку" додадуть Білорусь, Північну Корею, М'янму та Росію.

Оцінка вирубки лісів, яка тривала майже два роки, раніше викликала дипломатичне занепокоєння, особливо серед таких великих експортерів, як Бразилія, Малайзія та Індонезія, які активно лобіювали, щоб не потрапити до списку. Наразі вони уникнули неприємностей.

У документах, опублікованих минулого року, Європейська комісія висунула ідею зосередитися лише на країнах, які вже перебувають під санкціями ЄС або ООН, і, судячи з усього, вона дотримується цієї позиції.

Нагадаємо, у червні минулого року країни Євросоюзу остаточно схвалили масштабний і довгоочікуваний план про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.

А восени активісти французької організації Canopée замінили туалетний папір у вбиральнях Європейського парламенту повідомленнями на знак протесту проти вирубки лісів.