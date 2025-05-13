Bloomberg: ЕС ищет пути обхода вето Венгрии на вступление Украины

Европейский Союз обсуждает способы, как предотвратить срыв Венгрией фактического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Во время закрытых обсуждений на прошлой неделе некоторые государства-члены призвали Европейскую комиссию рассмотреть возможности открытия первого раздела переговоров, несмотря на возражения Будапешта, рассказали неназванные собеседники агентства.

По словам этих источников, члены ЕС считают, что Будапешт намерен сорвать процесс с помощью плана премьер-министра Виктора Орбана провести "национальные консультации" по членству Украины в ЕС, несмотря на предварительное согласие Венгрии на начало переговоров о вступлении в 2023 году.

Осведомленные собеседники заявили, что хотя для начала и завершения переговоров о вступлении в ЕС необходимо единодушие государств-членов, это не является юридическим требованием для открытия или закрытия отдельных разделов.

По словам источников, Еврокомиссия сообщила государствам-членам во время недавней закрытой дискуссии, что намерена направить Европейскому совету первый отчет о начале обсуждений по первому разделу переговоров о вступлении Украины и соседней Молдовы.

По словам источников, во время недавних обсуждений некоторые представители ЕС выразили обеспокоенность по поводу негативных комментариев Орбана относительно членства Украины в ЕС.

Чиновники ЕС обеспокоены запланированными венгерским премьером "национальными консультациями" по членству Украины. Предыдущие "консультации", которые обычно сопровождались проправительственными кампаниями, неизбежно приводили к результатам, соответствующим политике Орбана.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что ЕС имеет понимание, как действовать, если венгерское вето на вступление Украины не будет преодолено.

Ранее в правительстве Украины заявили о несправедливости в отношении движения Украины со стороны ЕС.

Подробно о намерениях Венгрии читайте в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС.