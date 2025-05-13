На Шпіцберген прибула делегація НАТО, Росія вже пообурювалась

Делегація Північноатлантичного Альянсу у складі двох цивільних комітетів у понеділок розпочала триденний візит на архіпелаг Шпіцберген.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NTB.

На Шпіцбергені перебувають комітети з питань демократії та безпеки, а також з питань досліджень і технологій НАТО. Це цивільні комітети, які не підпорядковуються військовій командній структурі Альянсу.

До складу делегації, яку очолює представник Консервативної партії Норвегії Тронд Геллелан, входять близько 40 політиків з 20 країн-членів НАТО.

Делегація прибула в понеділок і залишиться до середи. Вона зустрінеться з керівництвом і силами безпеки регіону.

"Для нас дуже важливо, щоб наші союзники знали про особливе значення Шпіцбергена", – пояснив Геллелан.

Останній подібний візит делегації Північноатлантичного Альянсу на Шпіцберген відбувся ще у 2017 році й викликав гостру реакцію Росії.

Цього разу російське посольство в Осло заявило, що візит делегації є "явним доказом" бажання НАТО залучити Шпіцберген до своїх військових планів та "викликає занепокоєння в Росії".

У березні Норвегія вже була змушена коментувати закиди з Москви в нібито мілітаризації Шпіцбергену в порушення багатостороннього договору про архіпелаг.

Шпіцбергенський трактат був підписаний 9 лютого 1920 року в Парижі між кількома країнами щодо статусу архіпелагу. Угода надає Норвегії суверенітет над Шпіцбергеном, але також накладає обмеження на його використання у певних військових цілях.

У 2022 році влада Норвегії на підставі санкцій не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії "Арктиквугілля" перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.