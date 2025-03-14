Норвегія відмела закиди Росії в "мілітаризації" Шпіцбергену

У Норвегії відкинули закиди Міністерства закордонних справ Росії, яке звинуватило країну і НАТО у нібито мілітаризації Шпіцбергену в порушення багатостороннього договору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пʼятницю російське МЗС заявило, що Норвегія порушує Шпіцбергенський трактат 2020 року, згідно з яким архіпелаг є демілітаризованою зоною.

"Шпіцберген усе більшою мірою втягується у орбіту військово-політичного планування Норвегії з підключенням США і НАТО", – йдеться в заяві відомства.

Достеменно невідомо, що саме викликало такі твердження Москви. Але в останні дні кілька норвезьких політиків виступили за збільшення військової присутності на Шпіцбергені та навколо нього.

Речник Міністерства закордонних справ Норвегії у відповідь на запит NRK підкреслив, що Шпіцберген є частиною Норвегії і частиною НАТО.

"Норвезька влада, звичайно, діє відповідно до договору про Шпіцберген", – додали там.

Шпіцбергенський трактат був підписаний 9 лютого 1920 року в Парижі між кількома країнами щодо статусу архіпелагу. Угода надає Норвегії суверенітет над Шпіцбергеном, але також накладає обмеження на його використання у певних військових цілях.

У 2022 році влада Норвегії на підставі санкцій не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії "Арктиквугілля" перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.