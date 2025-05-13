На Шпицберген прибыла делегация НАТО, Россия уже возмутилась
Делегация Североатлантического Альянса в составе двух гражданских комитетов в понедельник начала трехдневный визит на архипелаг Шпицберген.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTB.
На Шпицбергене находятся комитеты по вопросам демократии и безопасности, а также по вопросам исследований и технологий НАТО. Это гражданские комитеты, которые не подчиняются военной командной структуре Альянса.
В состав делегации, которую возглавляет представитель Консервативной партии Норвегии Тронд Геллелан, входят около 40 политиков из 20 стран-членов НАТО.
Делегация прибыла в понедельник и останется до среды. Она встретится с руководством и силами безопасности региона.
"Для нас очень важно, чтобы наши союзники знали об особом значении Шпицбергена", – пояснил Геллелан.
Последний подобный визит делегации Североатлантического Альянса на Шпицберген состоялся еще в 2017 году и вызвал острую реакцию России.
На этот раз российское посольство в Осло заявило, что визит делегации является "явным доказательством" желания НАТО привлечь Шпицберген к своим военным планам и "вызывает беспокойство в России".
В марте Норвегия уже была вынуждена прокомментировать обвинения из Москвы в якобы милитаризации Шпицбергена в нарушение многостороннего договора об архипелаге.
Шпицбергенский трактат был подписан 9 февраля 1920 года в Париже между несколькими странами о статусе архипелага. Соглашение предоставляет Норвегии суверенитет над Шпицбергеном, но также налагает ограничения на его использование в определенных военных целях.
В 2022 году власти Норвегии на основании санкций не выдали разрешение российской горнодобывающей компании "Арктикуголь" перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.