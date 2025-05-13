Ультраправий кандидат у президенти Румунії гайнув у Польшу та підтримав "колегу"

Лідер ультраправої румунської партії AUR та переможець першого туру президентських виборів Джордже Сіміон у вівторок відвідав Польщу, де підтримав кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Під час мітингу в польському Забже Сіміон відкрито закликав голосувати за Навроцького, малюючи бачення спільного майбутнього Польщі та Румунії під їхнім керівництвом.

"Майбутній президент Румунії, майбутній президент Польщі", – сказав Навроцький, вітаючи Сіміона на своєму мітингу.

Фото: РАР

Навроцький, якого підтримує колишня партія влади Польщі, консервативна "Право і справедливість", заявив, що він і Сіміон "поділяють бачення Європи, заснованої на національних цінностях, виступаючи проти централізації Європейського Союзу і перетворення їхніх країн на "воєводства" ЄС".

Сіміон, відомий своїми радикально правими поглядами та критикою нинішньої політики Європейського Союзу, у своїй промові наголосив на необхідності боротьби за свободу та захист християнських сімейних цінностей.

На візит румунського ультраправого політика вже встиг відреагувати премʼєр Польщі Дональд Туск.

"Росія радіє. Навроцький і його проросійський румунський колега Джордж Сіміон на одній сцені за п'ять днів до президентських виборів у Польщі та Румунії. Все ясно", – написав Туск на Х.

Через деякий час на допис відповів сам Джордж Сіміон, опублікувавши стару фотографію, на якій нинішній польський премʼєр зображений з Владіміром Путіним.

"На цій фотографії ви бачите Путіна в Польщі. Про це знає вся Європа. Ніхто вже не вірить у твої брехні та лицемірство, Дональде!" – підписав її Сіміон.

Лідер AUR отримав найвищу підтримку в першому турі президентських виборів у Румунії. Цієї неділі, 18 травня, в другому турі з ним змагатиметься проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан.

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