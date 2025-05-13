Кандидати у президенти Румунії за лічені дні до 2-го туру зрівняли рейтинг в опитуваннях

Кандидат у президенти Румунії від ультраправих Джордже Сіміон та ліберальний кандидат Нікушор Дан мають приблизно однакову підтримку перед другим туром президентських виборів, що пройде 18 травня.

Як повідомляє Hotnews, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування від AtlasIntel

За п’ять днів до другого туру виборів у Румунії лідер ультраправого "Альянсу за об’єднання румунів" Джордже Сіміон і ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан зрівняли позиції – за обох готові голосувати по 48,2% респондентів.

2,6% ще не визначилися, за кого проголосують.

Варто зазначити, що опитування не включає діаспору, де Сіміон мав суттєво вищі показники, ніж всередині Румунії.

Збір даних для опитування провели 9-12 травня, всього опитали майже 4000 осіб. Похибка може становити ±2 відсоткових пунктів.

Майже всі голоси, віддані у першому турі за кандидата від керівної коаліції Кріна Антонеску (понад 91%), перейдуть до Нікушора Дана, Сіміона з цієї групи підтримають близько 6%. Серед людей, які в першому турі голосували за прозахідну Елену Ласконі, таких майже 97%.

Водночас серед виборців, які у першому турі підтримали експрем’єра Віктора Понту, 69.3% збираються голосувати за Дана, і понад 22% – за Сіміона.

Нагадаємо, у першому турі 4 травня перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Минулої п’ятниці десятки тисяч людей зібралися в Бухаресті та інших містах, вимагаючи дотримання проєвропейського курсу напередодні другого туру президентських виборів.

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