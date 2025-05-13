Ультраправый кандидат в президенты Румынии метнулся в Польшу и поддержал "коллегу"

Лидер ультраправой румынской партии AUR и победитель первого тура президентских выборов Джордже Симион во вторник посетил Польшу, где поддержал кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во время митинга в польском Забже Симион открыто призвал голосовать за Навроцкого, рисуя видение общего будущего Польши и Румынии под их руководством.

"Будущий президент Румынии, будущий президент Польши", – сказал Навроцкий, приветствуя Симиона на своем митинге.

Фото: РАР

Навроцкий, которого поддерживает бывшая партия власти Польши, консервативная "Право и справедливость", заявил, что он и Симион "разделяют видение Европы, основанной на национальных ценностях, выступая против централизации Европейского Союза и превращения их стран в „воеводства" ЕС".

Симион, известный своими радикально правыми взглядами и критикой нынешней политики Европейского Союза, в своей речи подчеркнул необходимость борьбы за свободу и защиту христианских семейных ценностей.

На визит румынского ультраправого политика уже успел отреагировать премьер Польши Дональд Туск.

"Россия радуется. Навроцкий и его пророссийский румынский коллега Джордж Симион на одной сцене за пять дней до президентских выборов в Польше и Румынии. Все ясно", – написал Туск на Х.

Через некоторое время на пост ответил сам Джордж Симион, опубликовав старую фотографию, на которой нынешний польский премьер запечатлен с Владимиром Путиным.

"На этой фотографии вы видите Путина в Польше. Об этом знает вся Европа. Никто уже не верит в твои ложь и лицемерие, Дональд!" – подписал ее Симион.

Лидер AUR получил наибольшую поддержку в первом туре президентских выборов в Румынии. В это воскресенье, 18 мая, во втором туре с ним будет соревноваться проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

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