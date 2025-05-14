Чи наблизили вибори Албанію до вступу в ЄС і чому це важливо для України

У неділю, 11 травня, у Республіці Албанія відбулися парламентські вибори – одинадцяті після падіння комуністичного режиму Енвера Ходжі.

Самі по собі вибори містили небагато інтриги – соціологічні опитування свідчили, що Соціалістична партія прем'єра Еді Рами, який обіймає посаду прем’єра з 2013 року, має всі шанси зберегти більшість.

Проте набагато важливішим було інше питання. Наскільки ці вибори будуть сприйняті Заходом як демократичні та справедливі? Тим більше, що Еді Рама створив чимало підстав для критики.

Про результати парламентських виборів в Албанії, чи влаштовують вони Україну, про секрет успіху албанського прем'єра і проблеми кандидата в члени ЄС, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника Непозбувний Рама: які проблеми показали вибори у "конкурентів" України за вступ до ЄС. Далі – стислий її виклад.

Виборча кампанія пройшла загалом спокійно та без значних порушень і скандалів, що вигідно відрізняло її від виборів у деяких сусідніх країнах.

Як і очікувалося, перемога дісталася соціалістам, які вже оголосили, що планують знову висунути на посаду глави уряду Еді Раму.

Соцпартія, згідно з підрахунком близько 90% бюлетенів, покращила свої результати у порівнянні з попередніми виборами і претендує на 82 мандати. Цього більш ніж достатньо для більшості.

Такий високий результат пояснюється як високою партійною дисципліною соціалістів, так і потужною інформаційною кампанією, а також обіцянками покращення життя.

Ще один важливий аргумент на користь Рами – розблокування вступу Албанії до ЄС. Більш того, з 2022 року країна добилася відкриття вже трьох переговорних кластерів.

Рама переконує: до 2030 року Албанія стане членом ЄС. А тому євроінтеграція стала однією з домінуючих тем всієї виборчої кампанії, а гаслом Соцпартії стало "Албанія 2030 у ЄС".

Перемога Рами є хорошою новиною для України.

Він системно підтримує боротьбу нашої держави проти російської агресії та надає всю можливу допомогу.

Тому, мабуть, не дарма наші друзі на Західних Балканах – Албанія, Косово, Хорватія – підписали у березні цього року декларацію щодо посилення оборонної співпраці. Вони не хочуть дозволити "русскому миру" (як і "сербському") загрожувати миру та стабільності у регіоні.

Втім, якщо дивитися із самої Албанії, то нинішні вибори та ситуація у країні загалом виглядають не так оптимістично.

Низка явка виборців свідчить про втому від Рами і його головного суперника Салі Беріші, які змінюють один одного весь період після правління Ходжі.

За такої явки зростає вага голосів державних службовців та осіб, зайнятих у держсекторі, яких перетворюють на "рабів" результатів наступних виборів.

Для Албанії з понад 10-відсотковим безробіттям (а серед молоді – 25-відсотковим) це стає реальною загрозою доброту всієї родини.

Не випадково деякі європейські політики та багато професійних політологів називають цю систему влади Еді Рами м’якою автократією.

Перед країною стоять небезпечні виклики. Й на першому місці – корупція.

При цьому, деякі політики вважають, що під виглядом боротьби з корупцією Рама бореться насамперед з опозицією.

Наближення Албанії до членства в ЄС змусить Брюссель більш пильно придивитися до цих проблем.

А відповідно, наступна прем'єрська каденція Рами може виявитися переломною.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника Непозбувний Рама: які проблеми показали вибори у "конкурентів" України за вступ до ЄС.