На парламентських виборах в Албанії перемогу здобуває керівна партія

Попередні результати парламентських виборів в Албанії показують, що перемогу здобуває керівна Соціалістична партія на чолі з чинним прем’єром Еді Рамою.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

За результатами підрахунку чверті голосів соціалісти Рами набрали 53% голосів, за ними слідує опозиційна правоцентристська коаліція під проводом Салі Беріші з 35%.

З такими результатами соціалісти отримають 71 місце, необхідне для самостійного формування уряду.

Попередня явка в неділю становила майже 42,16%, що на 4% нижче, ніж чотири роки тому.

Близько 3,7 мільйона виборців в Албанії та за кордоном проголосували за обрання 140 депутатів на чотирирічний термін.

Голова Центральної виборчої комісії Іліржан Челібаші заявив, що недільні вибори пройшли в цілому мирно, з деякими порушеннями з боку кандидатів та деяких їхніх прихильників, які не матимуть негативного впливу на результати.

"За винятком окремих випадків, процес в цілому пройшов відповідно до правил і стандартів", – сказав він у неділю ввечері після закінчення голосування.

Соціалістична партія Рами заявляє, що може забезпечити членство в ЄС за п'ять років – завершити переговори до 2027 року і дочекатися схвалення від усіх 27 країн-членів ЄС до 2030 року.

У своїй передвиборчій кампанії Рама наголошував на досягненнях у сфері реформи інфраструктури та правосуддя.

Його головний суперник, 80-річний Салі Беріша, колишній президент і прем'єр-міністр, стверджував, що Албанія ще не готова до вступу в ЄС.

Беріша провів виборчу кампанію, подібну до президента США Дональда Трампа, і навіть найняв одного з його консультантів.