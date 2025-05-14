Приблизили ли выборы Албанию к вступлению в ЕС и почему это важно для Украины

В воскресенье, 11 мая, в Республике Албания состоялись парламентские выборы – одиннадцатые после падения коммунистического режима Энвера Ходжи.

Сами по себе выборы содержали немного интриги – социологические опросы свидетельствовали, что Социалистическая партия премьера Эди Рамы, который занимает пост премьера с 2013 года, имеет все шансы сохранить большинство.

Однако гораздо важнее был другой вопрос. Насколько эти выборы будут восприняты Западом как демократические и справедливые? Тем более, что Эди Рама создал немало оснований для критики.

О результатах парламентских выборов в Албании, устраивают ли они Украину, о секрете успеха албанского премьера и проблемах кандидата в члены ЕС, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника Неизбывный Рама: какие проблемы проявили выборы у "конкурентов" Украины за вступление в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Избирательная кампания прошла в целом спокойно и без значительных нарушений и скандалов, что выгодно отличало ее от выборов в некоторых соседних странах.

Как и ожидалось, победа досталась социалистам, которые уже объявили, что планируют снова выдвинуть на должность главы правительства Эди Раму.

Соцпартия, согласно подсчету около 90% бюллетеней, улучшила свои результаты по сравнению с предыдущими выборами и претендует на 82 мандата. Этого более чем достаточно для большинства.

Такой высокий результат объясняется как высокой партийной дисциплиной социалистов, так и мощной информационной кампанией, а также обещаниями улучшения жизни.

Еще один важный аргумент в пользу Рамы – разблокирование вступления Албании в ЕС. Более того, с 2022 года страна добилась открытия уже трех переговорных кластеров.

Рама убеждает: к 2030 году Албания станет членом ЕС. А потому евроинтеграция стала одной из доминирующих тем всей избирательной кампании, а лозунгом Соцпартии стал "Албания 2030 в ЕС".

Победа Рамы является хорошей новостью для Украины.

Он системно поддерживает борьбу нашего государства против российской агрессии и оказывает всю возможную помощь.

Поэтому, видимо, не зря наши друзья на Западных Балканах – Албания, Косово, Хорватия – подписали в марте этого года декларацию об усилении оборонного сотрудничества. Они не хотят позволить "русскому миру" (как и "сербскому") угрожать миру и стабильности в регионе.

Впрочем, если смотреть из самой Албании, то нынешние выборы и ситуация в стране в целом выглядят не так оптимистично.

Низкая явка избирателей свидетельствует об усталости от Рамы и его главного соперника Сали Бериши, которые сменяют друг друга весь период после правления Ходжи.

При такой явке возрастает вес голосов государственных служащих и лиц, занятых в госсекторе, которых превращают в "рабов" результатов следующих выборов.

Для Албании с более чем 10-процентной безработицей (а среди молодежи – 25-процентной) это становится реальной угрозой благополучию всей семьи.

Не случайно некоторые европейские политики и многие профессиональные политологи называют эту систему власти Эди Рамы мягкой автократией.

Перед страной стоят опасные вызовы. И на первом месте – коррупция.

При этом, некоторые политики считают, что под видом борьбы с коррупцией Рама борется прежде всего с оппозицией.

Приближение Албании к членству в ЕС заставит Брюссель более пристально присмотреться к этим проблемам.

А соответственно, следующая премьерская каденция Рамы может оказаться переломной.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Неизбывный Рама: какие проблемы проявили выборы у "конкурентов" Украины за вступление в ЕС.