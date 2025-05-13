В Албанії порахували 70% голосів, партія прем’єра закріплює перемогу
За результатами підрахунку 70% голосів на парламентських виборах в Албанії партія влади зберігає лідерство та покращує результат.
Про це повідомляє Albanian Daily News, пише "Європейська правда".
Після обробки 70% результатів голосування Соціалістична партія на чолі з чинним прем’єром Еді Рамою залишається лідером та здобуває орієнтовно 82 мандати.
Керівна більшість отримує перемогу з навіть кращим результатом, ніж на попередніх виборах.
Опозиційні правоцентристи з поточним результатом отримують 52 місця.
Міжнародні спостерігачі зазначили, що в цілому албанські вибори були конкурентними та добре організованими, але відзначили проблеми з рівними умовами змагань – зокрема й через залучення адмінресурсу і та вплив на ЗМІ.
Здійснений спостерігачами моніторинг ЗМІ показав, що у новинах домінувало висвітлення двох найбільших партій.
Голова Центральної виборчої комісії Іліржан Челібаші заявив, що недільні вибори пройшли в цілому мирно, з деякими порушеннями з боку кандидатів та деяких їхніх прихильників, які не матимуть негативного впливу на результати.
Соціалістична партія Рами заявляє, що може забезпечити членство в ЄС за п'ять років – завершити переговори до 2027 року і дочекатися схвалення від усіх 27 країн-членів ЄС до 2030 року.
У своїй передвиборчій кампанії Рама наголошував на досягненнях у сфері реформи інфраструктури та правосуддя.
Його головний суперник, 80-річний Салі Беріша, колишній президент і прем'єр-міністр, стверджував, що Албанія ще не готова до вступу в ЄС.
Беріша провів виборчу кампанію, подібну до президента США Дональда Трампа, і навіть найняв одного з його консультантів.