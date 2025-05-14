У Польщі заявили про спробу іноземного втручання в президентські вибори

Польські кіберфахівці виявили ознаки ймовірного втручання у виборчий процес з-за кордону через оплату політичної реклами на Facebook.

Такого висновку дійшла Наукова і академічна комп'ютерна мережа (NASK) – польський державний науково-дослідний інститут, що займається питаннями кібербезпеки, повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні в середу NASK заявив, що виявив на Facebook "політичні реклами, які можуть бути профінансовані з-за кордону", причому повʼязані з ними акаунти за останній тиждень витратили більше грошей, ніж офіційні кампанії.

"Рекламні кампанії, реалізовані рекламними акаунтами, стосувалися, зокрема, Рафала Тшасковського, Кароля Навроцького та Славоміра Менцена. Аналіз вказує на можливу провокацію", – ідеться в повідомленні.

У NASK вважають, що метою кампанії могла бути дискредитація кандидатів і "дестабілізація ситуації перед президентськими виборами", тому свої результати вони передали Агентству внутрішньої безпеки.

Представник материнської компанії Facebook Meta водночас відкинув твердження про можливе втручання у виборчий процес у Польщі з-за кордону.

"Наше розслідування підтвердило, що адміністратор, пов'язаний із цими сторінками, є справжнім і проживає в Польщі. Ми не виявили жодних доказів іноземного втручання", – заявив представник Meta в коментарі Reuters.

У Польщі в неділю, 18 травня, відбудеться перший тур президентських виборів. Головними кандидатами є мер Варшави Рафал Тшасковський, який представляє партію влади "Громадянська платформа", та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна "Право і справедливість".

Днями віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.