В Польше заявили о попытке иностранного вмешательства в президентские выборы

Польские киберспециалисты обнаружили признаки вероятного вмешательства в избирательный процесс из-за рубежа через оплату политической рекламы на Facebook.

К такому выводу пришла Научная и академическая компьютерная сеть (NASK) – польский государственный научно-исследовательский институт, занимающийся вопросами кибербезопасности, сообщает "Европейская правда".

В сообщении в среду NASK заявил, что обнаружил на Facebook "политическую рекламу, которая может быть профинансирована из-за рубежа", причем связанные с ней аккаунты за последнюю неделю потратили больше денег, чем официальные кампании.

"Рекламные кампании, реализованные рекламными аккаунтами, касались, в частности, Рафала Тшасковского, Кароля Навроцкого и Славомира Менцена. Анализ указывает на возможную провокацию", – говорится в сообщении.

В NASK считают, что целью кампании могла быть дискредитация кандидатов и "дестабилизация ситуации перед президентскими выборами", поэтому свои результаты они передали Агентству внутренней безопасности.

Представитель материнской компании Facebook Meta в то же время отверг утверждения о возможном вмешательстве в избирательный процесс в Польше из-за рубежа.

"Наше расследование подтвердило, что администратор, связанный с этими страницами, является реальным и проживает в Польше. Мы не обнаружили никаких доказательств иностранного вмешательства", – заявил представитель Meta в комментарии Reuters.

В Польше в воскресенье, 18 мая, состоится первый тур президентских выборов. Главными кандидатами являются мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий партию власти "Гражданская платформа", и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".

На днях вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.