ЄС хоче спростити надання віз вченим зі США, аби переманити їх до себе

Європейська комісія прагне, аби держави – члени Євросоюзу прискорили процедури оформлення віз для американських дослідників, щоб залучити їх до роботи в ЄС.

Про це в інтервʼю Politico сказала єврокомісарка з питань досліджень Єкатерина Захарієва, пише "Європейська правда".

Захарієва розповіла, що Єврокомісія планує внести кілька пропозицій щодо поліпшення координації між країнами-членами ЄС у сфері наукових досліджень.

"Наприклад, візи, швидкість їхнього видання. Ми хочемо мотивувати держави-члени швидше використовувати ті інструменти, які ми маємо, тому що швидкість також має значення", – сказала вона.

Захарієва додала, що ЄС прагне збільшити фінансування наукових досліджень, принагідно згадавши про тиск адміністрації Дональда Трампа на університети й дослідницькі установи.

Комісарка також розповіла про пропозицію Єврокомісії закріпити наукову свободу в межах Акта про Європейський дослідницький простір, який буде підготовлений у 2026 році.

"Скористаймось цим імпульсом і цією можливістю, щоб залучити найталановитіших і найкращих фахівців світу", – додала Захарієва.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план на 500 мільйонів євро для залучення американських дослідників.

Перед тим президент Франції Емманюель Макрон закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши національну програму їхньої фінансової підтримки.