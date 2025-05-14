ЕС хочет упростить выдачу виз ученым из США, чтобы переманить их к себе

Европейская комиссия стремится, чтобы государства – члены Евросоюза ускорили процедуры оформления виз для американских исследователей, чтобы привлечь их к работе в ЕС.

Об этом в интервью Politico сказала еврокомиссар по вопросам исследований Екатерина Захарьева, пишет "Европейская правда".

Захарьева рассказала, что Еврокомиссия планирует внести несколько предложений по улучшению координации между странами-членами ЕС в сфере научных исследований.

"Например, визы, скорость их выдачи. Мы хотим мотивировать государства-члены быстрее использовать те инструменты, которые у нас есть, потому что скорость также имеет значение", – сказала она.

Захарьева добавила, что ЕС стремится увеличить финансирование научных исследований, попутно упомянув о давлении администрации Дональда Трампа на университеты и исследовательские учреждения.

Комиссар также рассказала о предложении Еврокомиссии закрепить научную свободу в рамках Акта о Европейском исследовательском пространстве, который будет подготовлен в 2026 году.

"Давайте воспользуемся этим импульсом и этой возможностью, чтобы привлечь самых талантливых и лучших специалистов мира", – добавила Захарьева.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о плане на 500 миллионов евро для привлечения американских исследователей.

Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон призвал иностранных исследователей работать в его стране, анонсировав национальную программу их финансовой поддержки.