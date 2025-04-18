Макрон заваблює науковців у Францію

Президент Франції Емманюель Макрон закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши програму їхньої фінансової підтримки.

Про це Макрон написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами французького президента, в його країні "дослідження – це пріоритет, інновації – це культура, а наука – це безмежний горизонт".

"Дослідники з усього світу, обирайте Францію, обирайте Європу! До зустрічі 5 травня", – додав Макрон, прикріпивши посилання на анонс платформи підтримки університетів та інших дослідницьких установ у витратах на переїзд іноземних вчених до Франції.

Ініціатива "Обери Францію для науки" 5 травня запустить спеціальну платформу для заявок на розміщення міжнародних дослідників.

"Франція прагне протистояти нападам на академічну свободу в усьому світі", – йдеться в анонсі, де додається, що програма дозволить "університетам, школам і дослідницьким організаціям" подавати заявки на співфінансування від французького уряду для розміщення дослідників.

Імовірно, зусилля Макрона повʼязані з останніми нападками адміністрації Дональда Трампа на американські університети та скорочення їхнього федерального фінансування.

Останньою мішенню президента США став престижний Гарвардський університет, який, за словами Трампа, слід позбавити державних дослідницьких контрактів за відмову допустити зовнішній політичний нагляд.

Нагадаємо, в березні в уряді Франції заявили, що французькому досліднику не дозволили в'їхати до США, де він планував взяти участь у науковій конференції в Техасі.

У США на це відповіли, що дослідник нібито мав на ноутбуці секретні дані.