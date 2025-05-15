Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю у 2 тисячі км

Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного ураження" з дальністю понад 2 тисячі кілометрів.

Про це пише Reuters із посиланням на британський уряд, передає "Європейська правда".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї на зустрічі в Берліні.

"Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання – створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції у Великій Британії і Німеччині", – заявив Гілі.

Проєкт ґрунтується на зобов’язанні, ухваленому торік щодо розробки нових видів озброєння після підписання двостороннього оборонного пакту між країнами, у якому підкреслювалась необхідність того, щоб Європа могла самостійно захистити себе у разі подальшої ескалації війни в Україні.

Очікується, що міністри також обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду щодо закупівлі Німеччиною британських військових мостів, йдеться в документі.

Наприкінці грудня британські військові вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), яка здатна виявляти, відстежувати та вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі та на морі.

Нещодавно Велика Британія випробувала нову електронну зброю, яка здатна "спалювати" ворожі безпілотники чи виводити їх з ладу за допомогою високопотужних радіохвиль.