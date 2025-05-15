Британия и Германия разработают ударное оружие дальностью в 2 тысячи км

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного поражения" с дальностью более 2 тысяч километров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на британское правительство, передает "Европейская правда".

Министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойного оружия на встрече в Берлине.

"Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста – создавая рабочие места, повышая квалификацию и стимулируя инвестиции в Великобритании и Германии", – заявил Хили.

Проект основан на обязательстве, принятом в прошлом году по разработке новых видов вооружения после подписания двустороннего оборонного пакта между странами, в котором подчеркивалась необходимость того, чтобы Европа могла самостоятельно защитить себя в случае дальнейшей эскалации войны в Украине.

Ожидается, что министры также обсудят совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов, а также объявят о соглашении о закупке Германией британских военных мостов, говорится в документе.

В конце декабря британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

Недавно Великобритания испытала новое электронное оружие, которое способно "сжигать" вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью высокомощных радиоволн.