Британська армія провела успішне випробування радіочастотної зброї

Британські військові вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), яка здатна виявляти, відстежувати та вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі та на морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Міністерства оборони країни.

У Міноборони Британії заявили, що військові вперше успішно випробували зброю, яка може збити рій безпілотників за допомогою радіохвиль.

Як заявили у британському Міноборони – RFDEW може знищити цілий рій безпілотників за ціною, "меншою за вартість пачки пиріжків з м’ясом".

Реклама:

RFDEW може виявляти, відстежувати і знищувати цілий ряд загроз на суші, в повітрі і на морі.

The @BritishArmy has successfully trialed a new radio frequency directed energy weapon (RFDEW) capable of destroying swarms of drones.



RFDEWs can neutralise targets up to 1km away at an estimated cost of 10p per shot.



Read more 👇https://t.co/CeH5dxLU5A pic.twitter.com/fW0mWaIlOn