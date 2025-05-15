МЗС Литви прокоментувало інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ у Естонії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що доступ "тіньового флоту" Росії до Балтійського моря має бути обмежено.

Про це він заявив на початку зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, його слова цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

За словами головного дипломата Литви, після нещодавнього інциденту в Естонії, коли російський військовий літак порушив повітряний простір під час спроби Військово-морських сил країни зупинити танкер "тіньового флоту" Росії, потрібен жорсткіший контроль.

"З огляду на небезпеку, яку ці судна становлять для довкілля – не кажучи вже про інфраструктуру, – і той факт, що вони не застраховані, ми повинні обмежити їхній доступ до Балтійського моря", – зазначив він.

Оцінюючи інцидент в Естонії, литовський міністр зазначив, що він є серйозним сигналом про активність "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі.

"Ми вважаємо, що дії Естонії як прибережної держави відповідають нормам міжнародного морського права. Вони мають право – особливо коли судно не має прапора – перевірити вантаж. Капітан судна не підкорився вказівкам, а те, що російський літак одразу проявив себе, маневрував небезпечно і порушив повітряний простір Естонії, створило загрозу для всіх присутніх і фактично виглядало як оборона цього судна – це демонструє прямий зв'язок між Росією та тіньовим флотом", – заявив Будріс.

Він додав, що цей інцидент ще раз підкреслює необхідність присутності НАТО в регіоні.

Щодо підготовки до можливих подібних інцидентів, литовський дипломат зазначив, що країни Балтійського моря мають ухвалити додаткові спільні рішення.

"Країни Балтійського моря мають обговорити, які додаткові заходи ми можемо вжити з берега. Найближчими днями я перебуватиму в Таллінні на Раді країн Балтійського моря, де ми обговоримо це з міністрами закордонних справ країн регіону", – сказав він, додавши, що в Таллінні буде підписано спільний меморандум щодо захисту підводної інфраструктури.

ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до тіньового флоту РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.