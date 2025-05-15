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МЗС Литви прокоментувало інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ у Естонії

Новини — Четвер, 15 травня 2025, 11:29 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що доступ "тіньового флоту" Росії до Балтійського моря має бути обмежено. 

Про це він заявив на початку зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Туреччині, його слова цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

За словами головного дипломата Литви, після нещодавнього інциденту в Естонії, коли російський військовий літак порушив повітряний простір під час спроби Військово-морських сил країни зупинити танкер "тіньового флоту" Росії, потрібен жорсткіший контроль.

"З огляду на небезпеку, яку ці судна становлять для довкілля – не кажучи вже про інфраструктуру, – і той факт, що вони не застраховані, ми повинні обмежити їхній доступ до Балтійського моря", – зазначив він. 

Оцінюючи інцидент в Естонії, литовський міністр зазначив, що він є серйозним сигналом про активність "тіньового флоту" РФ у Балтійському морі.

"Ми вважаємо, що дії Естонії як прибережної держави відповідають нормам міжнародного морського права. Вони мають право – особливо коли судно не має прапора – перевірити вантаж. Капітан судна не підкорився вказівкам, а те, що російський літак одразу проявив себе, маневрував небезпечно і порушив повітряний простір Естонії, створило загрозу для всіх присутніх і фактично виглядало як оборона цього судна – це демонструє прямий зв'язок між Росією та тіньовим флотом", – заявив Будріс.

Він додав, що цей інцидент ще раз підкреслює необхідність присутності НАТО в регіоні.

Щодо підготовки до можливих подібних інцидентів, литовський дипломат зазначив, що країни Балтійського моря мають ухвалити додаткові спільні рішення.

"Країни Балтійського моря мають обговорити, які додаткові заходи ми можемо вжити з берега. Найближчими днями я перебуватиму в Таллінні на Раді країн Балтійського моря, де ми обговоримо це з міністрами закордонних справ країн регіону", – сказав він, додавши, що в Таллінні буде підписано спільний меморандум щодо захисту підводної інфраструктури.

ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до тіньового флоту РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. 

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

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