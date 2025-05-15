МИД Литвы прокомментировал инцидент с танкером "теневого флота" РФ в Эстонии

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что доступ "теневого флота" России к Балтийскому морю должен быть ограничен.

Об этом он заявил в начале встречи министров иностранных дел НАТО в Турции, его слова цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

По словам главного дипломата Литвы, после недавнего инцидента в Эстонии, когда российский военный самолет нарушил воздушное пространство при попытке Военно-морских сил страны остановить танкер "теневого флота" России, нужен более жесткий контроль.

"Учитывая опасность, которую эти суда представляют для окружающей среды – не говоря уже об инфраструктуре, – и тот факт, что они не застрахованы, мы должны ограничить их доступ к Балтийскому морю", – отметил он.

Оценивая инцидент в Эстонии, литовский министр отметил, что он является серьезным сигналом об активности "теневого флота" РФ в Балтийском море.

"Мы считаем, что действия Эстонии как прибрежного государства соответствуют нормам международного морского права. Они имеют право – особенно когда судно не имеет флага – проверить груз. Капитан судна не подчинился указаниям, а то, что российский самолет сразу проявилл себя, маневрировал опасно и нарушил воздушное пространство Эстонии, создало угрозу для всех присутствующих и фактически выглядело как оборона этого судна – это демонстрирует прямую связь между Россией и теневым флотом", – заявил Будрис.

Он добавил, что этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость присутствия НАТО в регионе.

По поводу подготовки к возможным подобным инцидентам литовский дипломат отметил, что страны Балтийского моря должны принять дополнительные совместные решения.

"Страны Балтийского моря должны обсудить, какие дополнительные меры мы можем принять с берега. В ближайшие дни я буду находиться в Таллинне на Совете стран Балтийского моря, где мы обсудим это с министрами иностранных дел стран региона", – сказал он, добавив, что в Таллинне будет подписан совместный меморандум по защите подводной инфраструктуры.

ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно относится к теневому флоту РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.