Вперше в цьому році російський літак порушив повітряний простір Естонії

У вівторок ввечері винищувач Су-35 Військово-повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Інцидент тривав менше однієї хвилини. У винищувача не було плану польоту, а його передавач був вимкнений.

Під час порушення у літака також був відсутній двосторонній радіозв'язок з естонською авіадиспетчерською службою, передає пресслужба Генштабу Міністерства оборони країни.

На інцидент оперативно відреагували винищувачі ВПС Португалії F-16, які перебували в Емарі на службі з охорони повітряного простору країн Балтії. Вони провели розвідувальний політ.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало в середу, 14 травня, тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Естонії і вручило йому ноту.

Це було перше порушення повітряного простору Естонії російським літаком в цьому році.

Нагадаємо, у квітні російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі.

Примітно, що з квітня шведські винищувачі почали патрулювання повітряного простору НАТО з території Польщі – вперше з моменту вступу Швеції в Альянс.