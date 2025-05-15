МЗС Нідерландів: питання участі Зеленського в саміті НАТО вирішуватиме Рютте

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання щодо участі президента Володимира Зеленського та української делегації в саміті НАТО в Гаазі вирішуватиме генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання журналістів в Анталії, Вельдкамп заявив, що буде "дуже радий прийняти президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі".

"Але рішення щодо запрошень приймаю не я як країна-господар. Це генеральний секретар НАТО вирішуватиме. Але для мене він (Зеленський, – Ред.) завжди буде бажаним гостем у Гаазі", – наголосив глава МЗС Нідерландів.

Ця заява з'явилася на тлі інформації у ЗМІ щодо того, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Також за даними ЗМІ, столиці країн ЄС закликають Брюссель уникати будь-яких конфліктів з американським президентом Дональдом Трампом до саміту НАТО в червні, щоб не зірвати захід.